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25 минут назад

Кадыров оправдался за слова о захвате Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в своем Telegram-канале, что заявление о необходимости «навести порядок» на Украине он сделал как обычный человек, а не как политик и руководитель российского региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел бы там порядок». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства, которым «к нашей всеобщей радости» является Владимир Путин.

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины», - заметил Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что Россия «должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории».

Описан сценарий участия Кадырова в выборах президента

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. (…) Это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком», - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что не видит себя на федеральных должностях «ни в каком качестве».

«Ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» - заверил он.

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