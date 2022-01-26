Кадыров оправдался за слова о захвате Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в своем Telegram-канале, что заявление о необходимости «навести порядок» на Украине он сделал как обычный человек, а не как политик и руководитель российского региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел бы там порядок». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства, которым «к нашей всеобщей радости» является Владимир Путин.

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины», - заметил Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что Россия «должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории».

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. (…) Это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком», - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что не видит себя на федеральных должностях «ни в каком качестве».