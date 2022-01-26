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23 минуты назад

Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина

Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова лидера США Джо Байдена о санкциях против Владимира Путина.

В Госдуме указали на цели Вашингтона по отношению к РФ после заявления Байдена
Фото: EPAEPA

Ранее Байден не исключил введения санкций в отношении президента РФ. Он ответил утвердительно на вопрос о том, возможно ли такое решение при "вторжении" российских войск на Украину.

Володин считает, что этим Байден все поставил на свои места: Вашингтон хочет подконтрольного президента РФ.

"Методы достижения этой цели нам хорошо известны, - напомнил спикер, - санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового".

По его оценке, США не устраивает, что при Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной.

Володин предложил, за что хотят ввести санкции против российского лидера:

- не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе;

- сделал Россию экономически независимой и суверенной;

- проводит политику в интересах ее граждан;

- укрепил обороноспособность;

- заставил считаться с Россией.

Он призвал Вашингтон откровенно заявить об этих причинах.

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"Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации, - подчеркнул председатель ГД. - Не получится у вас это".

Спикер пояснил, что россиянам стали очевидны враждебные намерения США.

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