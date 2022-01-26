Россия обвинила США в поддержке терроризма

Американские власти поддерживают терроризм в Сирии под предлогом заботы о местных гражданах, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на пресс-релиз постпредства России в ООН.
«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами „Хейат Тахрир Аш-Шам“ („ХТШ“) (запрещенная в РФ террористическая организация) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — следует из сообщения постпредства.
Как отмечается в пресс-релизе, США обворовывают Сирию путем оккупации плодородных земель Заевфратья.
«Большинство нуждающихся сирийцев проживает именно на правительственной территории. Правда, в условиях жесточайших санкций США, население вынуждено выживать, а не жить, узнавая истинное лицо „гуманизма по-американски“», — подчеркнули в постпредстве РФ.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить конфликт в Сирии, поскольку это «забытая война».
«Сирия — это забытая война, мы должны подумать о Сирии», — заявил дипломат.