Россия обвинила США в поддержке терроризма

«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами „Хейат Тахрир Аш-Шам“ („ХТШ“) (запрещенная в РФ террористическая организация) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — следует из сообщения постпредства.