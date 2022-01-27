Крым захотел взыскать ущерб с Украины за водную блокаду

«Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб», — сказал он, пояснив, что речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.