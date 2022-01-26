Россия обвинила США в поддержке терроризма

США поддерживают терроризм в Сирии под предлогом заботы о местных гражданах. Об этом заявляется в пресс-релизе постпредства России в ООН.
«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами „Хейат Тахрир Аш-Шам“ („ХТШ“) (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что США обворовывают Сирию путем оккупации плодородных земель Заевфратья.
«Большинство нуждающихся сирийцев проживает именно на правительственной территории. Правда, в условиях жесточайших санкций США, население вынуждено выживать, а не жить, узнавая истинное лицо „гуманизма по-американски“», — подчеркнули в постпредстве РФ в ООН.
Ранее сообщалось, что российское постоянное представительство в ООН обвинило США и НАТО в «наводнении» Украины оружием. Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии для того, чтобы решить конфликт. В МИД Сирии выдвигали требования о выводе американских военных с территории государства, пишет RT.