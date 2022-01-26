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59 минут назад

Пушков посоветовал Кулебе «не слишком надуваться»

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Несмотря на «пафос и браваду» министра, Украину по стратегическим вопросам никто и ни о чём спрашивать не станет, отметил сенатор в Telegram.

Пушков посоветовал Кулебе «не надуваться»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какие уступки за её счет? При чём это здесь? Речь идёт об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой, — написал Пушков.

Он считает, в данном вопросе Украина присутствует только как «поле столкновения».

Так что пусть её глава МИД не слишком надувается. Идёт острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чём суть. А не в «хотелках» и капризах Киева, — пояснил сенатор.

Ранее стало известно, что США и НАТО не только не намерены вести диалог с Россией по вопросу о гарантиях безопасности, но и готовятся перейти к жёсткому торгу, заявил Алексей Пушков. По его словам, в этих условиях любой шаг Вашингтона будет сопровождаться новыми требованиями к Москве. При этом на Западе не будут забывать о продолжении военного освоения Украины и Чёрного моря.

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