В РФ отреагировали на заявление США о новых санкциях

Санкции Вашингтона в отношении Москвы в случае «вторжения на Украину» отразятся не только на России, но и на самих США. Таким образом на заявления Америки о последствиях ограничений против РФ ответил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передают «Известия».

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«Эти угрозы в конце концов приведут к тому, что доллар утратит свою роль в том числе и в качестве резервной валюты. Все эти угрозы направлены не только против России, но и США. Это все обоюдоострое явление», — приводятся в материале слова Цекова.

Он призвал США перестать говорить о санкциях.

«Мы предлагаем заключить определенные договоренности для снижения напряженности в мире. Вместо этого они нам постоянно угрожают», — отметил сенатор.

По мнению сенатора, США необходимо понять, что Россию санкции не пугают в той степени, в которой они рассчитывают, и тех последствий, на которые полагаются в Вашингтоне, не будет.