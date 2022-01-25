Описан сценарий участия Кадырова в выборах президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров может выдвинуться на пост президента в 2024 году, предположил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он считает, что такая кандидатура оттенит всех остальных претендентов и добавит в процесс драматизма. Возможный сценарий участия Кадырова в выборах он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, как и все россияне. Так на вопрос о его политическом будущем ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данное право закреплено у каждого гражданина России определенного возраста, который не имеет на этот счет никаких ограничений.

Не выиграет, но сделает интереснее

Рамзан Кадыров вполне может выдвинуться на пост президента в 2024 году.

«В рамках разработанной в Кремле драматургии участие Кадырова добавит интриги и драматизма. Он не выиграет, но покажет, что выборы конкурентные и поможет поднять к ним интерес», — заявил Калачев.

Главный плюс такого сценария, считает политолог, состоит в том, что при выдвижении Кадырова в президенты на выборы удастся привлечь больше людей.

«Не хочешь Кадырова? Выбирай кандидата Кремля. Для тех, кто не хочет обращения России в одну большую Чечню, это будет прекрасный повод прийти на выборы и проголосовать за кого-то еще», — отметил руководитель Политической экспертной группы.

Кадыров — солдат Кремля, отметил политолог. Он пояснил, что глава Чечни лоялен системе.

«Скажут участвовать — будет участвовать. Он сам ничего не будет делать без отмашки сверху и согласования. Это очевидно. То есть он свободен в своих действиях в том, что касается борьбы с чеченской оппозицией, например, или со своими личными врагами. Но что касается большой политики, то тут нужен здравомыслящий и лояльный Кремлю политик», — подчеркнул Калачев.