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18 минут назад

Описан возможный сценарий участия Кадырова в выборах президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров может выдвинуться на пост президента в 2024 году, предположил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он считает, что такая кандидатура оттенит всех остальных претендентов и добавит в процесс драматизма. Возможный сценарий участия Кадырова в выборах он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Описан сценарий участия Кадырова в выборах президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, как и все россияне. Так на вопрос о его политическом будущем ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данное право закреплено у каждого гражданина России определенного возраста, который не имеет на этот счет никаких ограничений.

Не выиграет, но сделает интереснее

Рамзан Кадыров вполне может выдвинуться на пост президента в 2024 году.

«В рамках разработанной в Кремле драматургии участие Кадырова добавит интриги и драматизма. Он не выиграет, но покажет, что выборы конкурентные и поможет поднять к ним интерес», — заявил Калачев.

Главный плюс такого сценария, считает политолог, состоит в том, что при выдвижении Кадырова в президенты на выборы удастся привлечь больше людей.

«Не хочешь Кадырова? Выбирай кандидата Кремля. Для тех, кто не хочет обращения России в одну большую Чечню, это будет прекрасный повод прийти на выборы и проголосовать за кого-то еще», — отметил руководитель Политической экспертной группы.

Кадыров — солдат Кремля, отметил политолог. Он пояснил, что глава Чечни лоялен системе.

«Скажут участвовать — будет участвовать. Он сам ничего не будет делать без отмашки сверху и согласования. Это очевидно. То есть он свободен в своих действиях в том, что касается борьбы с чеченской оппозицией, например, или со своими личными врагами. Но что касается большой политики, то тут нужен здравомыслящий и лояльный Кремлю политик», — подчеркнул Калачев.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его словам, в настоящее время Украина находится под контролем США.

Политика,Константин Калачев,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Lenta.ru,
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