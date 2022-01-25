В Кремле оценили возможности Кадырова стать президентом РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова по поводу Украины, напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел там порядок».
«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», - заявил Песков.
При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что у Рамзана Кадырова, как и у любого другого гражданина России, есть право принять участие в президентских выборах.
«Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений», - пояснил Дмитрий Песков.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. 24 января Великобритания объявила о вывозе части своих дипломатов и их семей из Украины «в ответ на растущую угрозу со стороны России».
В свою очередь Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.