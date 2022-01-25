В Кремле оценили возможности Кадырова стать президентом РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова по поводу Украины, напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел там порядок».

«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», - заявил Песков.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что у Рамзана Кадырова, как и у любого другого гражданина России, есть право принять участие в президентских выборах.

«Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений», - пояснил Дмитрий Песков.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. 24 января Великобритания объявила о вывозе части своих дипломатов и их семей из Украины «в ответ на растущую угрозу со стороны России».