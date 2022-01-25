Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям

Молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье, заявил президент Владимир Путин.
«Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, нужно постараться создать в России многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Также президент добавил, что очень важно создать условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях.
«Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин на встрече со студентами ведущих вузов заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.