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28 минут назад

Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям

Молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье, заявил президент Владимир Путин.

Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, нужно постараться создать в России многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Также президент добавил, что очень важно создать условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях.

«Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин на встрече со студентами ведущих вузов заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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