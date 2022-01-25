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2 часа назад

Путин посоветовал студентам не пить много медовухи

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поздравил студентов крупных российских вузов с Татьяниным днем и посоветовал учащимся МГУ не употреблять много медовухи, которой обычно по традиции угощает ректор Виктор Садовничий, сообщает ТАСС.

Путин дал совет студентам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все хорошо в меру", - отметил глава государства.

По его словам, без медовухи в этот день действительно не обойтись.

Ранее стало известно, что согласно опросу, каждый второй студент готов к переезду и поиску первой работы, каждый третий - переехать на новое место работы в пределах страны, а 40% студентов — даже уехать за границу.

Как сообщил "Яндекс", наиболее частыми поисковыми запросами россиян о студентах и экзаменах стали социальные стипендии, информация о заработке для студентов и студенческих скидках

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Политика,Виктор Садовничий,Владимир Путин,МГУ,ИТАР-ТАСС,
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