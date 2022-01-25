В конституцию Крыма внесут поправки

"С момента принятия конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок", - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов .

Кроме того, по новым поправкам, к кандидату на должность главы будут предъявляться более суровые требования - в частности, запрет на наличие двойного гражданства. Также предполагается исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики.