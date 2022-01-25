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1 час назад

В конституцию Крыма внесут поправки

Парламент Республики Крым предложил разрешить занимать пост главы региона больше двух сроков подряд, сообщает РИА "Новости".

В конституцию Крыма внесут поправки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С момента принятия конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок", - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Кроме того, по новым поправкам, к кандидату на должность главы будут предъявляться более суровые требования - в частности, запрет на наличие двойного гражданства. Также предполагается исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики.

Должность главы Крыма с 9 октября 2014 года занимает Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, в каком случае учреждения в Крыму перейдут на "военное положение". В связи с выявлением "омикрона" глава республики поручил усилить ограничительные меры.

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