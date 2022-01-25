Жириновский предложил переименовать должность Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России, которую в настоящее время занимает Владимир Путин. С таким предложением политик выступил в ходе пленарного заседания, передает Ura.ru.

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«Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — заявил Жириновский.

По его мнению, в России следовало бы восстановить институт самодержавия, а главное руководящее лицо государства снова начать называть царем или императором.

В октябре 2021 года британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре сравнил Путина с российскими правителями Николаем I и Александром III. По мнению эксперта, правление нынешнего российского лидера больше напоминает правление поздних представителей династии Романовых, чем советского лидера Иосифа Сталина.