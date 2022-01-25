Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

"Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции", - подчеркнул президент.