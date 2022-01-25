Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами по видеосвязи.
Глава государства поздравил с отмечаемым во вторник Татьяниным днем не только нынешних студентов, но и школьников, которые выбирают вуз, выпускников и уже состоявшихся специалистов, отметив преемственность между ними.
"Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции", - подчеркнул президент.
"Сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей", - добавил Путин.