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37 минут назад

Путин поздравил с Татьяниным днем студентов, школьников, выпускников и специалистов

Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами по видеосвязи.

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства поздравил с отмечаемым во вторник Татьяниным днем не только нынешних студентов, но и школьников, которые выбирают вуз, выпускников и уже состоявшихся специалистов, отметив преемственность между ними.

"Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции", - подчеркнул президент.

"Сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей", - добавил Путин.

Политика,Владимир Путин,
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