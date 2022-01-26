Совфед одобрил закон о пожизненном сроке за педофилию

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко Москва 24/Михаил Сипко

Ранее закон в третьем чтении приняла Госдума. Согласно нему, пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Ранее ответственность наступала только если жертве менее 14 лет.

Следственный комитет России уверен в эффективности принятого закона о пожизненном заключении педофилов. В ведомстве отметили, что данная мера своевременна и логична.

В СК подчеркнули, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей. При этом для сокрытия преступления педофилы идут на все, даже на убийство ребенка.