В Госдуме отреагировали на планы Японии обложить РФ санкциями

Японцы копируют позицию США во внешней политике уже 75 лет, поэтому их предложение ввести санкции неудивительно, отметил депутат Вячеслав Никонов. Япония могла бы быть дружественной страной для России, однако последние десятилетия она не проводит самостоятельную от США политику, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину, в том числе за введение запрета на импорт природного газа.
«Япония никогда не рассматривалась в качестве дружественной страны. Япония на протяжении последних 75 лет оставалась верной союзницей Соединенных Штатов Америки. Внешняя политика Япония никогда не была суверенной, она строилась как некая проекция американской и продолжает оставаться таковой. В принципе, с Японией договариваться можно, как показал опыт, даже по вопросу о Курильских островах в 1956 году удалось заключить декларацию о мирном договоре и судьбе островов, но американцам она не понравилась, и японцы тут же отыграли назад и с тех пор занимают железобетонную американскую позицию. Поэтому ничего удивительного в том, что Япония продолжает играть исключительно по американским нотам, нет. Это то, что было на протяжении 75 лет и какое-то время продолжится», - подчеркнул Никонов.
Любые санкции «неприятны» для экономики, однако Россия не собирается нападать на Украину, поэтому введение ограничений со стороны Японии маловероятно, пояснил он.
«Любые санкции – они неприятные, но это [произойдет] в случае российской агрессии, а у нас нет таких планов. Япония в данном случае просто подыгрывает Соединенным Штатам. Япония ни в чем не уверена, в чем не уверены США. Даже если вы посмотрите японские внешнеполитические доктрины, то увидите, что это пересказ американских доктрин, и ничего другого. В Японии позиции, отдельной от Соединенных Штатов, не бывает», - заявил депутат.
Ранее о наличии подготовленного пакета экономических санкций против РФ заявила глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс. По ее словам, Великобритания готова к любому повороту событий вокруг Украины.