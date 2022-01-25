Захарова: США хотят «морально изничтожить» Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США намерены «морально изничтожить украинцев». Об этом она написала в своем Telegram-канале, сообщает «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Захарова опубликовала рядом высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, которые противоречат друг другу. Первый заявил, что Киев не заметил никаких признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке Россией полномасштабного наступления на территорию Украины. В то же время представитель американского военного ведомства сообщил, что у России нет никаких планов на деэскалацию конфликта.

Захарова на основании этих заявлений резюмировала, что Штаты хотят «морально изничтожить граждан Украины».

«Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?», — написала официальный представитель МИД РФ.