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12 минут назад

Захарова: США хотят «морально изничножить» Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США намерены «морально изничтожить украинцев». Об этом она написала в своем Telegram-канале, сообщает «Лента.ру».

Захарова: США хотят «морально изничножить» Украину
Фото: ТАССТАСС

Захарова опубликовала рядом высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, которые противоречат друг другу. Первый заявил, что Киев не заметил никаких признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке Россией полномасштабного наступления на территорию Украины. В то же время представитель американского военного ведомства сообщил, что у России нет никаких планов на деэскалацию конфликта.

Захарова на основании этих заявлений резюмировала, что Штаты хотят «морально изничтожить граждан Украины».

«Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Алексей Данилов заявил, что в настоящий момент нет никаких поводов для паники — масштабные перемещения военных сил на российско-украинской границе случались и раньше. Чиновник подчеркнул, что власти Украины не видят оснований утверждать, что Россия готовит полномасштабное вторжение в страну.

Политика,Алексей Данилов,Джон Кирби,Мария Захарова,Министерство обороны,МИД,Пентагон,Lenta.ru,
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