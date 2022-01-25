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13 минут назад

В Совфеде раскрыли причину эвакуации западных дипломатов из Киева

Западные страны приступили к эвакуации посольства из Киева для нагнетания обстановки на Украине. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

В Совфеде раскрыли причину эвакуации западных дипломатов из Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина и Запад уже несколько десятилетий запугивают себя и соседей. Эвакуация посольства из Киева — «очередной вброс», и такие продолжаются по всему периметру. Карасин подчеркнул, что подобные действия зря повышают напряженность мирных жителей. Если они западные страны продолжат в том же духе, то вскоре по улицам европейских городов «будет очень много седых напуганных людей», заключил он.

По состоянию на вечер 24 января четыре страны заявили, что намерены эвакуировать членов семей и часть сотрудников из Киева — Великобритания, США, Германия и Австралия. Они также дадут им возможность добровольно покинуть Украину. Другие страны и организации пока не заявляли об аналогичном решении, сообщили в МИД Украины.

Подобная мера была принята на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент приступил к разработке мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан в связи с возможным «вторжением» и рекомендовал гражданам США не совершать поездки в Россию и на Украину.

Политика,В мире,Григорий Карасин,Совет Федерации,Госдеп США,газета "Известия",
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