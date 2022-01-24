Захарова уличила вице-премьера Канады в антироссийском угаре

Захарова напомнила о призывах главы российского МИД Сергея Лаврова к западным журналистам, сделанных еще в 2019 году, посетить Донбасс. Там, по ее словам, объективно информацию до сих пор освещают только российские СМИ. «В Оттаве не в курсе? Не может быть. Зато может быть, что госпожа вице-премьер Канады Христя Фриланд "достойно" продолжает дело своего деда Михайло Хомяка, которым, по ее словам, гордится», — написала она. Представитель МИД отметила, что тот во времена германской оккупации издавал газету Krakivski Visti, которая использовалась как рупор пропаганды Рейха.