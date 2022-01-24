«Пока пробок нет»: Жириновский об эвакуации дипломатов США из Украины

«Мы приветствуем решения тех стран Европы, которые эвакуируют своих дипломатов из Киева. Эти сотрудники ни в чем не виноваты, и чем они быстрее покинут украинскую столицу – тем будет лучше. И не слушайте тех, кто говорит, что мол рано. Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутье», - написал Жириновский.