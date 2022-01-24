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15 минут назад

«Пока пробок нет»: Жириновский об эвакуации дипломатов США из Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Телеграм-канале назвал американцев специалистами по эвакуации в ответ на решение властей США вывезти своих дипломатов из Киева.

«Пока пробок нет»: Жириновский об эвакуации дипломатов США из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приветствуем решения тех стран Европы, которые эвакуируют своих дипломатов из Киева. Эти сотрудники ни в чем не виноваты, и чем они быстрее покинут украинскую столицу – тем будет лучше. И не слушайте тех, кто говорит, что мол рано. Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутье», - написал Жириновский.

Ранее Госдепартамент США разрешил своим дипломатам добровольно покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, пишет РИА Новости.

В свою очередь Великобритания объявила, что часть сотрудников и члены их отзываются из Киева. Об этом говорится в рекомендациях МИД страны.

О планах по эвакуации посольства в Киеве при ухудшении ситуации с безопасностью заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет РИА Новости.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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