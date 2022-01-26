Кадыров объяснил свое высказывание об Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое недавнее высказывание по ситуации с Украиной. Он отметил, что высказался как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.
«Это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать, как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, как и в случае с терроризмом в Сирии, «Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории», а если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять США, «то мы должны им помочь».
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление Кадырова по действиям на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России, в том числе Чечни как ее части, формирует президент Владимир Путин.
Ранее Кадыров заявлял, что если бы был вместо президента, то давно «забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок».