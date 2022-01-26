Кадыров объяснил свое высказывание об Украине

«Это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать, как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров», – написал он в своем Telegram-канале.