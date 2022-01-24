Путин поручил утвердить меры по обеспечению России специалистами в сфере генетики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию", - говорится в сообщении.

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Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года.

Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. Поручение адресовано правительству России совместно с советом по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

"Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств", - говорится в списке поручений.

Путин также поручил к марту продумать вопрос о поправках, касающихся порядка использования в РФ коллекций генетических ресурсов.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления порядка создания, ведения и использования коллекций генетических ресурсов, а также деятельности биоресурсных центров", - говорится в тексте документа. Указывается, что соответствующая работа должна быть проведена до 1 марта 2022 года.