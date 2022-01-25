Толстой не избран вице-спикером ПАСЕ

Зампред Госдумы Петр Толстой не стал заместителем председателя ПАСЕ от Российской Федерации. Во втором туре голосования он набрал 79 голосов «за» и 106 голосов «против». Об этом заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс.
Толстой в первом туре голосования по его кандидатуре также не смог получить абсолютного большинства. Из 157 проголосовавших в первом туре политика поддержали 73 депутата из необходимых 79.
«Ждем завтра — будет подтверждение полномочий нашей делегации. Мы должны выдвинуть другую кандидатуру, потому что это квота России. До тех пор место вице-спикера остается вакантным», — заявил Daily Storm пресс-секретарь Петра Толстого.