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1 час назад

В Кремле предупредили о последствиях поставок оружия Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка вооружений Украине вдохновляет «горячие головы» в Киеве на атаку ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле предупредили о последствиях поставок оружия Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала этой операции [в Донбассе]», - заявил он.

Песков подчеркнул, что Москву это не может не беспокоить.

Лондон ранее начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Позже в Киеве сообщили о получении от Лондона противотанковых гранатометов NLAW.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.

The Wall Street Journal сообщала, что Эстония, Латвия и Литва получили у США разрешение передавать Украине Javelin и Stinger.

Политика,Дмитрий Песков,Wall Street Journal,The Guardian,
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