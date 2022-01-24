В Кремле предупредили о последствиях поставок оружия Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка вооружений Украине вдохновляет «горячие головы» в Киеве на атаку ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала этой операции [в Донбассе]», - заявил он.

Песков подчеркнул, что Москву это не может не беспокоить.

Лондон ранее начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Позже в Киеве сообщили о получении от Лондона противотанковых гранатометов NLAW.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.