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1 час назад

Лавров заявил, что Запад нагнетает истерию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада нагнетает истерику вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Лавров: Запад нагнетает истерию вокруг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, он прокомментировал ситуацию с эвакуацией дипломатов из посольства США в Киеве.

«Запад, конечно, нагнетает истерику – эвакуация параллельно с накачиванием оружием, параллельно с подсуживанием постоянным украинской элиты, хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать», — сказал глава российского МИД.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Позднее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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