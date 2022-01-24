Экс-советник Рейгана получила российский паспорт

Бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси получила паспорт гражданина России. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.
В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о гражданстве РФ. Она пояснила, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и США. В кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму она рассказывала, что гражданство нужно ей для написания книги. В декабре 2021 года Владимир Путин подписал указ о предоставлении Масси российского гражданства.
Российский паспорт Сюзанне Масси вручил сегодня в здании администрации президента на Старой площади помощник главы государства Юрий Ушаков.
В ходе торжественной церемонии Масси поблагодарила Ушакова, с которым часто общалась во время его работы в Америке, назвав его «успешным и популярным послом РФ в США».
«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», - подчеркнула она.
Сюзанн Масси – исследователь истории России, автор книг «Земля жар-птицы: красота Древней России», «Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я», «Павловск: Жизнь русского дворца». В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны.