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17 минут назад

Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс

Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.

Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.

Зеленский призвал разведку перейти в наступление

Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.

Политика,Эдуард Басурин,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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