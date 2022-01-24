В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
13 минут назад

Песков высказался о "просьбе" КНР к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками статьи о просьбе главы КНР Си Цзиньпина по Украине и планах России создать марионеточное правительство в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал просьбу Си Цзиньпина к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине, что Си Цзиньпин якобы попросил Россию не вступать с Украиной в военный конфликт во время Олимпиады (пройдет в Китае с 4 по 20 февраля).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал Bloomberg «уже не фейком, а информационной спецоперацией американских служб».

В МИД Китая информацию из статьи назвали «абсолютной ложью». Дипломаты заявили, что цель таких материалов - не только провокация, но и «подрыв Олимпийских игр».

Китай ответил на новость о просьбе Си Цзиньпина к Путину

Второй материал, который упомянул Песков, был опубликован на сайте МИД Великобритании. В Лондоне заявили, что к власти на Украине якобы планируют привести лояльное Москве правительство.

В МИД России британцев призвали прекратить «риторические провокации» и «перестать распространять чушь».

Песков заявил, что США и НАТО в последние дни нагнетают «информационную истерику, щедро обрамленную огромным количеством ложной информации».

Политика,Мария Захарова,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,Bloomberg,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители