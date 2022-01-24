Песков прокомментировал просьбу Си Цзиньпина к Путину

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Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине, что Си Цзиньпин якобы попросил Россию не вступать с Украиной в военный конфликт во время Олимпиады (пройдет в Китае с 4 по 20 февраля).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал Bloomberg «уже не фейком, а информационной спецоперацией американских служб».

В МИД Китая информацию из статьи назвали «абсолютной ложью». Дипломаты заявили, что цель таких материалов - не только провокация, но и «подрыв Олимпийских игр».

Второй материал, который упомянул Песков, был опубликован на сайте МИД Великобритании. В Лондоне заявили, что к власти на Украине якобы планируют привести лояльное Москве правительство.

В МИД России британцев призвали прекратить «риторические провокации» и «перестать распространять чушь».