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33 минуты назад

В Госдуме оценили введение локдауна

Локдаун в России на фоне распространения нового штамма «омикрон» может быть введен, если резервы коечного фонда станут меньше 15%. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

В Госдуме оценили введение локдауна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон». Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре 2021 года были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что во второй половине января в столице начали доминировать случаи заболевания омикрон-штаммом.

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При этом, согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, а доля «омикрона» и других штаммов - 48,1%. На сегодняшний день «омикрон» зафиксирован в 64 регионах страны.

По словам Алексея Куринного, решение по введению локдауна может быть принято, если «система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке».

«Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», - заметил парламентарий.

При этом депутат Госдумы констатировал, что пока количество госпитализированных меньше, чем на пике штамма «дельта».

«Что будет дальше — посмотрим. По данным наблюдений, при «омикроне» заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», - пояснил он.

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 5 970 человек. Как сообщил федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, это на 3,9% меньше, чем 23 января. Всего в России за последние 24 часа было выявлено 65 109 новых случаев COVID-19, общее число заражений достигло 11 173 300.

Политика,Алексей Куринный,Сергей Собянин,Госдума,
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