В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
35 минут назад

Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

Экс-дипломат и бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана (1981 -1989 гг.) Сюзанн Масси получила паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя женщины Балтазара Шальденбранда.

Экс-советник Рейгана получила российский паспорт
Фото: Кадр из видео/RT en Espanol/YoutubeКадр из видео/RT en Espanol/Youtube

Документ Масси получила от помощника российского президента Юрия Ушакова в здании администрации президента на Старой площади в Москве.

В ходе торжественной церемонии новоиспеченная россиянка выразила благодарность Ушакову, с которым она часто общалась во время его работы в должности российского посла в США в 1998–2008 годах.

"Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", — сказала Масси.

Ранее Масси рассказала в эфире программы "Противоположности" на RT о том, что она захотела получить российское гражданство, чтобы было комфортнее писать книги о России.

Последние новости
Политика,Рональд Рейган,Юрий Ушаков,Администрация Президента РФ,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители