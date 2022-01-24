Россия пошла на необычный шаг в переговорах с США

«Это наша изначальная позиция. По этому вопросу она у нас не меняется. Она, собственно говоря, поэтому мне кажется была предана гласности, чтобы никто не мог манипулировать этой информацией и как раз придумать, что наша позиция меняется. Это достаточно нестандартный был шаг — публикация материалов, которые передаются американской стороне», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».