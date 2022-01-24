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11 минут назад

Россия пошла на необычный шаг в переговорах с США

Россия намерено предала публичности требования к НАТО и США по гарантиям безопасности, чтобы иностранные коллеги не могли манипулировать этой информацией. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что данный ультиматум является нестандартным.

Россия пошла на необычный шаг в переговорах с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это наша изначальная позиция. По этому вопросу она у нас не меняется. Она, собственно говоря, поэтому мне кажется была предана гласности, чтобы никто не мог манипулировать этой информацией и как раз придумать, что наша позиция меняется. Это достаточно нестандартный был шаг — публикация материалов, которые передаются американской стороне», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ее слова приведены в telegam-канале «Сказано на Эхе».

Проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО Россия передала в декабре. В «мирном договоре» предлагается исключить расширение альянса на восток и прием в НАТО бывших советских республик. Также Москва предлагает вместе с США отказаться от развертывания ядерного оружия за границей и обязывает ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен ответил, что Вашингтон не пойдет на компромисс в вопросах политики открытых дверей в НАТО. По его словам, страны сами решают, вступать или нет в альянс, пишет RT.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Эхо Москвы,
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