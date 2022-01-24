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17 минут назад

Рашкин захотел купить лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, заявил о желании купить лося. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Рашкин захотел купить лося
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По утверждению парламентария, он уже оплатил штраф, указанный в обвинительном заключении. Сумма составила 80 тысяч рублей.

«Если я смотрел по сайтам, то от 90 тысяч до 800 тысяч. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать можно везти», — рассказал Рашкин, отметив, что прорабатывает вариант привезти животное из США.

29 октября депутат был задержан в Саратовской области за рулем машины, в которой находилась туша убитого лося. Позже Рашкин признал себя виновным в убийстве животного. Из-за инцидента его лишили депутатской неприкосновенности. Кроме того, на него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время до 13 февраля 2022 года. Также парламентария на полтора года лишили водительских прав.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,РЕН ТВ,
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