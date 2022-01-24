Рашкин захотел купить лося

«Если я смотрел по сайтам, то от 90 тысяч до 800 тысяч. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать можно везти», — рассказал Рашкин , отметив, что прорабатывает вариант привезти животное из США.

29 октября депутат был задержан в Саратовской области за рулем машины, в которой находилась туша убитого лося. Позже Рашкин признал себя виновным в убийстве животного. Из-за инцидента его лишили депутатской неприкосновенности. Кроме того, на него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время до 13 февраля 2022 года. Также парламентария на полтора года лишили водительских прав.