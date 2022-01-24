Эвакуация США части своих дипломатов с Украины может говорить о подготовке Западом военной провокации, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», — цитирует РИА Новости Цекова.

Он напомнил, что США и страны НАТО оказывают Киеву военную помощь.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.