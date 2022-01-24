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17 минут назад

Сенатор Цеков высказался об отъезде дипломатов США с Украины

Эвакуация США части своих дипломатов с Украины может говорить о подготовке Западом военной провокации, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», — цитирует РИА Новости Цекова.

Он напомнил, что США и страны НАТО оказывают Киеву военную помощь.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

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До этого журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

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