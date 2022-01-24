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28 минут назад

В Госдуме рассказали про будущее российско-армянских отношений

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что отношения между Россией и Арменией не изменятся после ухода с поста президента страны Армена Саркисяна. Цитируя президента Армении, парламентарий ещё раз отметил, что эта должность не сильно влияет на внешнюю политическую повестку, на внутренние дела, сообщает ТАСС.

В Госдуме рассказали про будущее российско-армянских отношений
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look PressAleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Внешняя политика Еревана с уходом президента Армении не изменится, — заявил Водолацкий.

Он добавил, что, несмотря на уход, Саркисян продолжит работу как политик, он является уважаемой фигурой в армянском гражданском обществе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений конституции заявил, что в Белоруссии грядёт смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Он добавил, что нынешнее правительство страны должно отойти на «запасные пути», а оттуда «направлять, куда надо».

В рамках решения этого вопроса Лукашенко рассказал, что отличным решением является Всебелорусское народное собрание. В случае принятие новой конституции в феврале данный орган получит расширенные полномочия.

Политика,Армен Саркисян,Виктор Водолацкий,Александр Лукашенко,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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