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32 минуты назад

Зюганов дал совет Путину, как победить НАТО

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал совет президенту России Владимиру Путину как победить НАТО. Об этом сообщает Ura.ru.

Зюганов дал совет Путину, как победить НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зюганов заявил, что сейчас государственность России всячески пытаются уничтожить западные страны. Поэтому руководству страны, в частности, президенту РФ Владимиру Путину необходимо взять на вооружение опыт Владимира Ленина. В свое время большевистский лидер, по мнению Зюганова, «восстановил тысячелетнюю российскую государственность».

«Натовцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», - сказал Зюганов.

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Он отметил, что руководители СССР продолжили ленинскую политику, проведя индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, укрепили мощь нашей державы,

«Всему этому должны учиться нынешние правители», - подытожил глава КПРФ.

Ранее Зюганов прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке и фотографироваться с российскими атлетами.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,НАТО,КПРФ,Минспорта,РИА Ura.ru,
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