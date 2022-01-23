В Австрии назвали исключения из санкций против России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины против Москвы будут введены масштабные санкции. Об этом сообщает Kurier.

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При этом отмечается, что ограничения не коснутся газовой сферы и газопровода «Северный поток-2».

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — добавил Шалленберг.

Глава австрийского МИД также предупредил, что в случае эскалации и военных действий будет «четкий, недвусмысленный и быстрый ответ».

Кроме того, Шалленберг заявил, что некоторые позиции России по безопасности неприемлемы — например, требование не принимать Украину в состав НАТО или предложение вывести военных из стран, уже вступивших в альянс.