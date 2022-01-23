«Счетчик тикает»: Москва напомнила Западу об ультиматуме по НАТО

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не станет далее ждать ответов от США и НАТО на выдвинутые ранее предложения. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Изолента live».

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«Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе», - добавил руководитель делегации.

Если же западные страны продолжат игнорировать российские требования, то Москва найдет возможность обеспечить свою безопасность в Европе другими способами. Последствия, как заявил дипломат, «на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы».