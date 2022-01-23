Российская сторона не намерена терпеть возможные провокации со стороны Украины и стран Запада в Донбассе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА live».