Сын похищенной Заремы Мусаевой обратился к Путину: «Это край»

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Причиной для обращения Янгулбаева стало задержание в четверг, 20 января, правоохранительными органами республики его матери Заремы Мусаевой.

«Владимир Владимирович, я думаю, что уже настало время поменять главу Чеченской Республики. Этот уже все, закончился. Это край. Дно не просто пробито, оно прямо уходит. Это уже невозможно терпеть», — попросил Янгулбаев.

Напомним, что Мусаеву арестовали в присутствии правозащитников 20 января в Нижнем Новгороде. По их мнению, во время проведения операции силовики допустили разнообразные нарушения.

Кроме того, родственники женщины серьезно опасаются за здоровье Заремы, страдающей сахарным диабетом. Дочь Мусаевой Алия сообщила, что незадолго до ареста у ее мамы повысился уровень сахара в крови. Возможно также, что женщина заразилась коронавирусом.

История получила продолжение. В пятницу вечером СМИ опубликовали разговор Мусаевой с омбудсменом. На записи отчетливо видно, что задержанная плохо себя чувствует, ее состояние ощутимо отличается от нормального.

В воскресенье утром российские новостные агентства сообщили, что бывший судья Сайди Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России. Об этом рассказала журналистам адвокат Наталья Добронравова.