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34 минуты назад

В Госдуме назвали Зеленскому способ объединиться с Крымом

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть под контроль Киева Крым, ему стоит объявить о вхождении возглавляемой им страны в состав России. Такой способ назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Зеленскому назвали способ объединиться с Крымом
Фото: ReutersReuters

«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что в подобном государстве не нашлось бы места украинским националистам и радикалам.

Зеленский пообещал «очень скоро» вернуть Крым и Донбасс в состав Украины

Ранее в январе Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от страны, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,РИА Новости,
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