Зеленскому назвали способ объединиться с Крымом

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть под контроль Киева Крым, ему стоит объявить о вхождении возглавляемой им страны в состав России. Такой способ назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

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«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что в подобном государстве не нашлось бы места украинским националистам и радикалам.