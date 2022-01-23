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15 минут назад

МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией

МИД России раскритиковал заявление внешнеполитического ведомства Великобритании о намерениях Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера» и назвал его дезинформацией. Об этом пишут РИА Новости.

МИД России отреагировал на обвинения Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в заявлении, подобные случаи свидетельствуют о том, что именно страны НАТО занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

МИД Великобритании обвинил российские спецслужбы в планах посадить в Киеве «пророссийского лидера». В качестве кандидата на эту роль указан бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом никаких доказательств своей позиции МИД Великобритании не представил.

В Москве заявление внешнеполитического ведомства Великобритании подвергли критике, назвали дезинформацией и отметили, что именно страны НАТО способствуют напряжению ситуации вокруг Украины. Внешнеполитическое ведомство России призвало МИД Великобритании прекратить свою провокационную деятельность, «перестать распространять чушь» и заняться изучением истории, в частности, узнать больше о татаро-монгольском иге.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украине пришлось пережить множество вторжений — «от монголов до татар». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике качество ее образования.

Политика,Евгений Мураев,Мария Захарова,Верховная Рада,НАТО,МИД,РИА Новости,
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