МИД России раскритиковал заявление внешнеполитического ведомства Великобритании о намерениях Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера» и назвал его дезинформацией. Об этом пишут РИА Новости.

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Как указано в заявлении, подобные случаи свидетельствуют о том, что именно страны НАТО занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

МИД Великобритании обвинил российские спецслужбы в планах посадить в Киеве «пророссийского лидера». В качестве кандидата на эту роль указан бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом никаких доказательств своей позиции МИД Великобритании не представил.

В Москве заявление внешнеполитического ведомства Великобритании подвергли критике, назвали дезинформацией и отметили, что именно страны НАТО способствуют напряжению ситуации вокруг Украины. Внешнеполитическое ведомство России призвало МИД Великобритании прекратить свою провокационную деятельность, «перестать распространять чушь» и заняться изучением истории, в частности, узнать больше о татаро-монгольском иге.