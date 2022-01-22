Кадыров объяснил слова про место под землей для семьи экс-судьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева ждет либо тюрьма, либо место под землей. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

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Глава Чечни отметил, что его слова приняли за угрозу, однако он никому не угрожал.

«Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал он.

Кадыров отметил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, а также связаны с организацией нападения в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни.

«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», — написал Кадыров.

Он добавил, что чеченцы возмущены действиями и высказываниями Янгулбаевых, поэтому «церемониться с ними при встрече они не будут».