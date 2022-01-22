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47 минут назад

В Совфеде предложили США разорвать дипотношения с Россией

Вашингтону стоит сразу разорвать отношения с Россией, если он решит ввести санкции против президента РФ Владимира Путина. Так считает член Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

В Совфеде предложили США разорвать дипотношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения», - сказал Цеков.

По его словам, на самом высоком уровне было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву.

«Видимо, американские политики этого желают», - предположил сенатор.

Он также отметил, что американцы не могут «жить ни дня без санкций» и угрозы в сторону России стали их перманентным состоянием. Наша страна должна это учитывать.

Ранее в Конгрессе США предложили рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, включая президента РФ и другое высшее руководство страны.

Политика,Сергей Цеков,Владимир Путин,Конгресс США,Совет Федерации,РИА Новости,
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