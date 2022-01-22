В Совфеде предложили США разорвать дипотношения с Россией

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«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения», - сказал Цеков.

По его словам, на самом высоком уровне было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву.

«Видимо, американские политики этого желают», - предположил сенатор.

Он также отметил, что американцы не могут «жить ни дня без санкций» и угрозы в сторону России стали их перманентным состоянием. Наша страна должна это учитывать.