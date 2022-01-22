В Совфеде предложили США разорвать дипотношения с Россией

Вашингтону стоит сразу разорвать отношения с Россией, если он решит ввести санкции против президента РФ Владимира Путина. Так считает член Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА «Новости».
«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения», - сказал Цеков.
По его словам, на самом высоком уровне было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву.
«Видимо, американские политики этого желают», - предположил сенатор.
Он также отметил, что американцы не могут «жить ни дня без санкций» и угрозы в сторону России стали их перманентным состоянием. Наша страна должна это учитывать.
Ранее в Конгрессе США предложили рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, включая президента РФ и другое высшее руководство страны.