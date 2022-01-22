«Он разочарует Москву». США дадут России секретный ответ

Вашингтон просит Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности, сообщают источники в американской администрации. Ответ Штаты должны дать до 30 января. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

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Россия может пойти на публикацию американского ответа по гарантиям безопасности, но США просят российских дипломатов сохранить содержание документа в тайне. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте сообщает газета The Washington Post (WP).

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По словам анонимного источника, даже если ответ США не будет удовлетворять пожеланиям Москвы, его стоит представить в письменном виде – чтобы с ним ознакомился «единственный человек, принимающий в России решение – Владимир Путин».

«Если отправка ответа позволит лицу, принимающему финальное решение в России, рассмотреть [наши] идеи и решить, продвигаться вперед или нет, то это отвечает нашим (американским) интересам», — сказал чиновник.

Отправить документ США предполагают на следующей неделе, до 30 января.

Как сообщает WP, ответ администрации президента Джо Байдена будет включать в себя предложения США по безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Ответ разочарует Россию, желающую отказа НАТО от «политики открытых дверей» в отношении потенциальных новых членов альянса, добавил собеседник газеты. Тем не менее, Белый дом верит, что ответить стоит хотя бы для того, чтобы США не оказались «теми, кто отказывается от возможного дипломатического решения», сообщил еще один источник издания.

21 января пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также прокомментировала вероятное содержание ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем», — сказала она.

Псаки отметила, что стороны в рамках переговоров по гарантиям безопасности планируют обсудить повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что игнорирование законных требований России со стороны США и НАТО будет иметь серьезные последствия.

«Опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось», — сказал глава МИД по итогам переговоров в Женеве.

Блинкен в свою очередь сообщил, что они договорились о продолжении диалога.

«Я сказал ему (Лаврову), что после консультаций, которые мы проведем в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы рассчитываем, что на следующей неделе сможем более подробно и в письменном виде поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями. И после этого мы договорились о дальнейших обсуждениях», — сказал госсекретарь.

По его словам, встреча с Лавровым была откровенной и содержательной. Глава Госдепа добавил, что сейчас Москва и Вашингтон находятся «на ясном пути в вопросе понимания взаимных обеспокоенностей» (цитата по ТАСС).

Новая российско-американская встреча планируется после того, как Москва ознакомится с письменным ответом США на предложения по безопасности. При этом Блинкен отметил, что Штаты готовы к контактам на высшем уровне.

Песня без слов

Переговоры Лаврова и Блинкена продолжались недолго, всего около полутора часов. Изначально мировая пресса прогнозировала, что разговор будет длиться не менее 2-3 часов, но первые же заявления дипломатов указывали на отсутствие каких-то прорывов.

Госсекретарь США сразу начал общение со своим российским коллегой с угрозы тяжелых последствий для России в случае вторжения на Украину, об угрозе которого Вашингтон вместе с другими западными государствами последовательно заявляет с конца минувшей осени.

Лавров в ответ заявил, что хотел бы услышать конкретные ответы своего коллеги о том, как США трактуют свои обязательства в сфере безопасности. Кроме того, Лавров высказал надежду на то, что встреча поможет Вашингтону подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и даже внести свои контрпредложения, если таковые имеются.

Кроме того, министр отдельно отметил, что попросит опубликовать письменный ответ американской стороны России. «Я считаю, что было бы правильно предать [ответ США] гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», — отметил Лавров.

США вряд ли станут отходить от своих «красных линий», так же как и Россия, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«В своих письменных ответах, скорее всего, американцы будут говорить о том, что для них неприемлем внеблоковый статус Украины, поэтому если Киев хочет вступить в НАТО, то они будут делать для этого все возможное. Кроме того, безусловно зайдет речь об украинских вооружениях, а может быть и вопрос о размещении ракет на ее территории», — отметил эксперт.

По словам замдиректора Центра международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, России будет предложен «такой… Основополагающий акт 2.0, где принципы и правила останутся в том виде, в котором это выгодно США, но по некоторым военным вопросам будет провозглашена готовность идти навстречу требованиям России».