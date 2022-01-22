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35 минут назад

СМИ сообщили о просьбе Китая к России отложить вторжение на Украину

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпинь мог попросить президента России Владимира Путина «отменить вторжение» на Украину во время проведения Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года.

СМИ раскрыли просьбу Китая к России по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что открытие военных действий во время Олимпиады втянет КНР в дипломатическое противостояние.

Для Си Цзиньпина крайне невыгоден кризис в Европе, который отвлечет общественное внимание от Игр. Кроме того, китайский лидер планирует избираться на пост председателя страны на третий срок и ему важно упрочить свой авторитет внутри Китая, напоминает Bloomberg.

МИД Китая особо подчеркнул необходимость строжайшего соблюдения резолюции ООН о перемирии. Запрет на ведение военных действий начинается за неделю до Олимпиады и заканчивается через семь дней после Паралимпийских игр, то есть продлится с 28 января по 20 марта.

Военные аналитики, на мнение которых ссылается агентство, считают, что просьба не нападать на Украину в это время связана также с тем, что в конце марта на Украине начнется оттепель. Этот фактор помешает российским военным быстро ввести солдат и технику на территорию сопредельного государства.

В свою очередь, Кремль категорически отрицает возможность нападения на соседнюю страну как во время Олимпийских игр, так и в любое другое.

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Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ООН,МИД,Госдеп США,Bloomberg,
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