Россия ответила на приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО к границам России является необоснованным. На это в интервью телеканалу CBC указал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Он отметил, что политика альянса вызывает беспокойство Москвы, которая заботится о своей безопасности. Также глава дипмиссии предупредил, что переговоры по гарантиям безопасности со странами НАТО могут потерпеть провал, если Россия не получит то, что хочет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков пригрозил, что Россия будет принимать серьезные политические решения в случае, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим.

«Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — подчеркнул дипломат.