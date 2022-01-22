В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
31 минуту назад

МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада

Вашингтон и страны Запада следуют повестке дня, которую сформировала Россия, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними, так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, среди нынешних задач те, которые ранее не рассматривались в практическом плане.

«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме», — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства заявил, Россия не собирается нападать на Украину. По словам дипломата, Москва не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.

«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — заключил он.

При этом политик предупредил, что серьезные политические решения последуют в случае, если ответ американской администрации президента Джо Байдена по гарантиям безопасности разочарует Москву.

«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на российские предложения нет», — уточнил дипломат.

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,НАТО,МИД,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители