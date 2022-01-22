МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада

Вашингтон и страны Запада следуют повестке дня, которую сформировала Россия, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними, так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, среди нынешних задач те, которые ранее не рассматривались в практическом плане.
«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме», — подчеркнул Рябков.
Ранее замглавы внешнеполитического ведомства заявил, Россия не собирается нападать на Украину. По словам дипломата, Москва не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.
«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — заключил он.
При этом политик предупредил, что серьезные политические решения последуют в случае, если ответ американской администрации президента Джо Байдена по гарантиям безопасности разочарует Москву.
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на российские предложения нет», — уточнил дипломат.