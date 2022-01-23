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49 минут назад

Путин поздравил ДОСААФ с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, отметив, что Общество многое делает для патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поздравил ДОСААФ с юбилеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил, что «история Общества, правопреемника легендарного ОСОАВИАХИМа, создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине».

По его словам, среди тех, кто прошел эту настоящую школу мужества – «блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов и летчиков».

Глава государства подчеркнул, что тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности.

Напомним, что в России выросло число призывников старших возрастов в ВС России. Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва для прохождения военной службы направлено более 15 тыс. человек, подготовленных в организациях ДОСААФ по 14 военно-учетным специальностям.

Политика,Законопроекты,Владимир Путин,ДОСААФ,
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