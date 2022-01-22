МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада

«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил Сергей Рябков.