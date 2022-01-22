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1 час назад

МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада

США и Запад следуют повестке дня, которую сформировала Россия. Об этом заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 24».

МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что среди нынешних задач числятся те, что ранее не рассматривались в практическом плане.

«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме», — подчеркнул он.

21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров припугнул США серьезными последствиями на случай их отказа от соглашений по гарантиям безопасности. В Госдепе назвали встречу представителей РФ и США попыткой предотвратить войну.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,
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